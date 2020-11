Positivi quasi tutti i frati, chiuso al pubblico il convento di Padre Pio a San Giovanni Rotondo

Contenuto sponsorizzato Nuova Pizzeria "La Casareccia", basta la parola Le foto

TERMOLI. Inaugura domani la nuova pizzeria “La Casareccia”, che si sposta dal centro in periferia, in via Venezia 90, nella zona di contrada Porticone, lasciando la storica sede di Corso Umberto. A disposizione dei clienti, locali più ampi e funzionali, con possibilità di parcheggio