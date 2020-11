Marsilio ha firmato l'ordinanza che istituisce la zona rossa in Abruzzo

ABRUZZO. Il Presidente Marco Marsilio ha firmato in serata l'ordinanza n. 102 che istituisce la "zona rossa" in Abruzzo. Le indicazioni sono quelle contenute nel Dpcm del 3 novembre. Le misure saranno in vigore dal 18 novembre al 3 dicembre.

A riguardo il presidente ha dichiarato: "Abruzzo in zona rossa da mercoledì 18 novembre, ma le scuole restano aperte".