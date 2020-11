Covid a Petacciato, il sindaco Di Pardo chiude la scuola dell'infanzia per una settimana

PETACCIATO. Sette positivi a Petacciato, mai così tanto dall'inizio della pandemia e si corre ai ripari. Lo fa il sindaco Roberto Di Pardo, che comunica alla cittadinanza come nella serata odierna si è venuti a conoscenza di un caso di positività, tra quelli registrati dall'Asrem, riconducibile al mondo della scuola dell’Infanzia.

Rimarcato, inoltre, che: - la catena dei contatti viene effettuata dalla ASREM competente; - l’effettuazione dei tamponi ed eventuali quarantene sono prescritti dall’ASREM competente; - il Sindaco mantiene continui contatti con il Presidente della Regione Molise e con i vertici sanitari territoriali ai fini di essere costantemente informato dell’evoluzione dell’emergenza in atto e poter adottare tutte le eventuali precauzioni possibili a tutela della salute e incolumità dei cittadini; - è necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, valutare innanzitutto la sicurezza della popolazione scolastica; Visto l’art. 50, comma 5,



Pertanto da martedì 17 novembre 2020 e fino a martedì 24 novembre 2020, la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “Vincenzo Cuoco” di Petacciato resterà chiusa, in conformità e nel rispetto della profilassi sanitaria prevista dalla Asrem competente ed in attesa di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Salute n.0032850 del 12/10/2020 e dalla nota Asrem n.0105794 del 29/10/2020. Disposizioni per l’effettuazione dei tamponi ed eventuali quarantene saranno prescritte dall’Asrem competente».