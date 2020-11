"Noi con Guglionesi", debutto in Consiglio del tandem Elisa D'Astolto e Barbara Morena

GUGLIONESI. Due ex appartenenti della maggioranza Bellotti, a Guglionesi, l’ex assessore Elisa D’Astolto e la presidente del Consiglio comunale Barbara Morena, hanno formalizzato ieri nella seduta dell’assise civica,la costituzione del gruppo misto denominato “Noi con Guglionesi”. «Al Consiglio Comunale e a tutti i cittadini di Guglionesi si comunica l’ufficialità della costituzione del gruppo misto “Noi con Guglionesi” così come previsto dall’art.7 del Regolamento Consiglio Comunale, costituzione peraltro già comunicata con nota inviata via Pec registrata al prot. n. 0010937 del 19.10.2020 indirizzata al Sindaco, al Segretario Comunale e a tutti i Consiglieri.

Vorrei ricordare ai Consiglieri di maggioranza che fin dal 06.09.2019 in occasione di una riunione del gruppo di maggioranza, fu anticipata questa volontà, e cioè si voleva costituire un gruppo consiliare formato da tre componenti: Elisa D’Astolto, Giuliano Senese e Barbara Morena. Così come dal programma elettorale si richiedeva un maggior rispetto delle diversità e appartenenze politiche anche se unite in una lista civica, al fine di garantire un dialogo più aperto basato sulla partecipazione di tutti, giungendo ad una unità di intenti sempre con l’obiettivo primario del bene del Paese. Purtroppo così non è stato e, a partire da novembre 2019 è cominciata una crisi interna insanabile, che nel tempo ha portato alla rimozione della delega dell’assessore alle Politiche Sociali, alle dimissioni dell’assessore all’ambiente.

Mentre per il vice sindaco è stato trovato un accordo per continuare ad amministrare con il gruppo di maggioranza, Elisa D’Astolto e Barbara Morena, nonostante le competenze individuali, non sono stati messi in condizione di esprimere appieno le loro capacità e gli obiettivi sono stati ampiamente disattesi. Pertanto per dignità personale e professionale, ma soprattutto per il rispetto degli impegni con i propri elettori, hanno quindi preferito uscire dalla cd. Squadra. Così non si poteva andare avanti pertanto l’unica decisione possibile e coerente è stata quella di distaccarsi completamente da questa compagine ormai allo sbando e dichiarare formalmente di lasciare la maggioranza, perché non ha più senso restare in una maggioranza di cui ormai da tempo non si condivide più nulla, e quindi si è formato il gruppo misto formato da Elisa D’Astolto, capogruppo, e Barbara Morena.