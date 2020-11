Sono 32.191 i contagi in Italia su 208.458 tamponi: 731 i decessi

ROMA. Sono stati 208.458 i tamponi processati in Italia nelle ultime 24 ore, i contagi riscontrati sono stati 32.191, con 731 decessi da ieri. Un numero rabbrividente. Sono numerosi anche i guariti, 15.434. Sono 120 i ricoverati in più nelle Terapie intensiva. Il rapporto tra contagi e tamponi è del 15,44%, in discesa di un punto e mezzo abbondante rispetto a ieri. Positivi attuali sono 733.810, con 457.798 guariti fin qui e 46.464 vittime del Covid, infine 1.238.072 i casi complessivi di Covid-19 in Italia dal febbraio scorso.