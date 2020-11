CAMPOBASSO. «Il Molise è nel baratro e Toma si dispiace». Commenta così, il segretario regionale dem Vittorino Facciolla, le ultime ore del dibattito politico e sanitario, caratterizzate dall'iniziativa di decine e decine di amministratori del territorio.

«Il presidente si sveglia (forse) dal suo sonno dorato e si dice allibito e dispiaciuto per la lettera che 98 sindaci gli hanno inviato. Una lettera in cui chiedono aiuto, chiedono di poter avere accesso ai dati Asrem, ammettono che sono in difficoltà perché nessuno di loro ha più il polso dei contagi e della situazione covid che peggiora di ora in ora. Ma lui è allibito perché forse era realmente convinto che stesse andando tutto bene. E dispiaciuto perché evidentemente sta crollando tutto il suo castello di bugie. Quelle che raccontano quotidianamente lui e Florenzano ai molisani e quelle di cui si vantano in tv. Il Molise scivola nel baratro. Grazie a Toma».