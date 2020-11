Donne dem termolesi protagoniste del think tank Ned (New European Dream) Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Il think tank Ned (New European Dream) torna a parlare di importanti temi per i territori del Centro-Sud che rappresenta.

Domani, 19 novembre, alle ore 18:30, si parlerà di come investire i fondi del Recovery Plan per sanare il divario tra mondo del lavoro e donne: strumenti, infrastrutture, investimenti e formazione per ridurre il gender gap.

Interverranno esponenti della politica europea e nazionale; protagoniste della vita culturale, economica, amministrativa, imprenditoriale, agricola e sociale delle nostre regioni del centro-sud per una vera Next Generation Eu.

Per partecipare Clicca qui.