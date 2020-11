Lettera a Toma sulla sanità molisana, il M5S contro Silvestri: manca la tua firma!

CAMPOMARINO. Nuovo attacco politico da parte del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Campomarino al sindaco Piero Donato Silvestri.

«Siamo venuti a conoscenza di una nota inviata al Presidente Toma, da sindaci di molti Comuni, i quali chiedono aiuto, visto la situazione Covid che diventa sempre più preoccupante, ma soprattutto chiedono di essere informati, così da garantire alle proprie comunità una protezione più completa, un po’ quello che i cittadini di Campomarino chiedono insistentemente e da tempo sono inascoltati.

Le richieste lodevoli dei sindaci comprendono:

di istituire immediatamente una commissione permanente, un tavolo di confronto con i sindaci, che assuma l’obiettivo di condividere e di razionalizzare gli elementi di valutazione sulla condizione sanitaria;

che vengano diffuse tutte le informazioni relative alle scelte degli ospedali – Hub, Spoke, ospedali da campo (?) e soprattutto possibili e auspicabili riaperture di strutture esistenti, allo stato attuale dei nosocomi regionali, alle carenze di personale e attrezzature e soprattutto alle azioni che il Governo regionale intende mettere in atto (rete Covid Hotels?) per garantire le cure a tutti quanti ne avranno necessità, e non solo ai pazienti Covid positivi.

che vengano intraprese immediatamente azioni di massima trasparenza al fine di diffondere dati corretti e costantemente aggiornati, sui positivi presenti nelle comunità, così da poter lavorare alla nella gestione della comunicazione con i cittadini e controllare, come compete loro, le proprie comunità.

un’immediata riduzione degli spostamenti, al fine di innescare la riduzione del contagio, dare respiro ai laboratori oberati dalle richieste di tamponi, agli ospedali, al personale medico sanitario e permettere una celere riorganizzazione anche dei servizi domiciliari, ora più che mai, necessari per ridurre ai soli casi acuti, l’accesso agli ospedali.

Inutile dire che siamo pienamente d'accordo con le richieste dei sindaci, perché è importante fare squadra con le informazioni e le notizie utili per tutelare i cittadini.

Tutto questo ci ha fatto ben sperare e in qualche modo ricredere sulla gestione della giunta Silvestri, ma mentre guardiamo le sottoscrizioni dei sindaci molisani ( 98 sindaci), ci accorgiamo che il sindaco di Campomarino NON È TRA I FIRMATARI!

Forse il sindaco Silvestri non ha bisogno di aiuto nella gestione del Covid?

Eppure oltre al totale disinteresse mostrato per la cittadinanza, aggiunge le scelte scellerate di far eseguire i tamponi all'interno della casa comunale.

Al che ci chiediamo come mai gli altri comuni utilizzano il sistema drive-in, così da contenere il contagio, il nostro sindaco “Braveheart” preferisce il promiscuo?

Non sarà mica forse per non turbare politicamente chi in Regione sta creando disastri e così per mostrare la sua lealtà, sacrifica un intero paese?

Il sindaco Silvestri e la sua maggioranza come sempre, quando si tratta di tutelare il proprio territorio e la propria cittadinanza, fanno sempre finta di non vedere o di non sapere nulla, ma evidentemente ignorano che la gente non è stupida, ma stanca di questi comportamenti sommari!