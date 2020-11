Sono 34.282 i contagi su 234.834 ​tamponi, 753 i decessi

ROMA. Sono 34.282 i contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, su 234.834 tamponi certificati. In salita ancora i decessi, 753. Il rapporto tra tamponi e contagi è del 14,53%, secondo giorno di fila al di sotto del 15%. I nuovi ricoveri in Terapia intensiva sono stati 58, anche questo un dato in calo, per fortuna. Nel complesso ci sono 743.168 positivi attuali, per la prima volta da molti giorni, potremmo dire settimane, il saldo tra contagi e guariti scende sotto la soglia dei 10mila, a 9.358, in virtù dei 24.169 guariti, crediamo il record assoluto dall'inizio della pandemia in sole 24 ore (anche il dato del Molise di ieri sera è compreso). Il totale dei casi raggiunge quota 1.272.352, con 47.217 vittime del coronavirus e 481.967 guariti.