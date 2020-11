Lungomare al buio: disagi per automobilisti, runners e pedoni

TERMOLI. “Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura ché la diritta via era smarrita”. Abbiamo preso in prestito il primo verso de “La Divina Commedia” di Dante Alighieri per spiegare meglio la situazione che pedoni, automobilisti ed amanti del fitness stanno vivendo in questa serata.

Buona parte del Lungomare Cristoforo Colombo, infatti, è completamente al buio: i lampioni non funzionano a partire dal residence procedendo verso il centro, fino ad arrivare alla rotonda. Un guasto, con tutta probabilità, che non giova a chi si trova a percorrere l’arteria che collega il centro alla periferia termolese.