Dei nove contagi a Larino ci sono un altro positivo in carcere e un consigliere di maggioranza

LARINO. Il sindaco Giuseppe Puchetti informa la cittadinanza che ieri sera l'Asrem ci ha comunicato che, a seguito dei tamponi molecolari effettuati nelle scorse ore, a Larino si sono registrati 8 nuovi casi positivi. Un altro caso, inoltre, è stato registrato in carcere. «Il nono contagio segnalato è un detenuto della casa circondariale dove attualmente sono soltanto 12 quelli ancora positivi. Venendo ai nuovi casi:

5 sono legati al cluster che si è sviluppato all'interno di una famiglia larinese.

1 sarebbe legato ad un contatto avuto sul posto di lavoro.

Gli altri 2 sono, un componente della maggioranza e un parente che avrebbero comunque lievi sintomi.

In via precauzionale si è già provveduto, nelle scorse ore, alla sanificazione di tutti gli ambienti di Palazzo Ducale.

In considerazione del crescente numero di positivi in città ed in vista dei nuovi tamponi che saranno effettuati nelle prossime ore, d'intesa con il dirigente scolastico, si sta valutando l'ipotesi di non riaprire le scuole la prossima settimana.

Si ricorda alla cittadinanza di rispettare le norme sul distanziamento, l'uso dei dispositivi di protezione personale e il lavaggio frequente delle mani. Inoltre si raccomanda di evitare gli assembramenti nelle case private al fine di ridurre la diffusione del contagio.

Piccoli gesti quotidiani, di questa nuova quotidianità che deve vederci tutti impegnati a salvaguardare la nostra e l'altrui incolumità.