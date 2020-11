Centro storico chiuso dalle 18 a San Martino in Pensilis e alla domenica

SAN MARTINO IN PENSILIS. Tanti i contagi ieri in basso Molise, ancora una volta, spiccano i 23 a Termoli, ma ci sono anche 6 casi a San Martino in Pensilis e 7 a Portocannone, 9 a Larino e 4 a Campomarino, per citare le località con multipli significativi. Intanto, proprio il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, già autore dell’ordinanza sull’obbligo di segnalazione e isolamento relativo ai test antigenici, chiude il centro storico la sera dalle 18 e alla domenica. «Tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00 è interdetto l’accesso al pubblico nel Centro Storico ed in via del Porticone (“Mezzaterr”). E’ consentito l’accesso e il deflusso ai residenti, ai fedeli che si recano in Chiesa ed ai clienti degli esercizi commerciali regolarmente aperti. Ai titolari e/o gestori dei pubblici esercizi (bar, pizzerie, ecc.) e con vendita di alimenti per asporto, lo sgombero dei tavoli e delle sedie o qualsiasi altro arredo idoneo alla sosta di persone posti sulle aree pubbliche e private, accessibili al pubblico, a loro abituale utilizzo, mediante la collocazione degli stessi all’interno dei locali o in altra proprietà privata ad uso esclusivo, dalle ore 18.00 alle ore 05.00».