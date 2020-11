Porto d'armi: 150 verifiche della Polizia amministrativa

CAMPOBASSO. Continua incessante l’attività l’amministrativa svolta dagli agenti della Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Campobasso.

Nell’ultimo mese sono state monitorate circa 150 pratiche relative alla detenzione di armi, allo scopo di verificare la sussistenza del requisito minimo (certificazione medica) necessario per il possesso di un’arma, come previsto dall’articolo 38 del TULPS.

Dal monitoraggio effettuato sono derivate numerose diffide ad adempiere, in base a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Sono proseguite anche le verifiche sui titolari di porto d’armi al fine di appurare il rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 11 del TULPS: “le autorizzazioni devono essere revocate , in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione”. Dai controlli sinora svolti, circa 20, sono stati accertati due casi di irregolarità, in relazione ai quali si sta procedendo alla revoca del titolo autorizzatorio ed elevate diverse sanzioni amministrative.