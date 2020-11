Effettuati 48 tamponi molecolari su alunni e personale scolastico a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nella nota di aggiornamento del Covid in paese, il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, ha anche reso noto l'avvenuto screening su alunni e personale scolastico.

«Dai dati comunicati da Asrem, da quelli raccolti dai cittadini e da quelli trasmessi dai medici di base, risultano: 2 nuovi casi di positività al tampone molecolare; il numero totale degli attualmente positivi al tampone molecolare è di 27; 2 nuovi casi di positività al tampone antigenico rapido; il numero totale dei positivi al tampone antigenico rapido è di 14. Tutti sono in isolamento e in buone condizioni. Venerdì pomeriggio, presso l’Auditorium della Scuola, gli instancabili infermieri dell’Asrem hanno effettuato 48 tamponi molecolari su personale scolastico, studenti e contatti di soggetti positivi. Grazie a prof, genitori e ragazzi per la collaborazione.