Bollettino Covid, la Contucci "corregge" l'Asrem: sono 5 i nuovi contagi a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. «Informo che l'Asrem mi ha comunicato i nuovi casi risultati positivi al tampone per il Covid-19, tra i quali ci sono altri cinque nostri concittadini. Queste persone, per le quali è stata quasi completata la ricostruzione della catena dei contatti, appartengono a cluster noti e conosciuti e sono già in isolamento, mentre le loro condizioni di salute per fortuna non destano preoccupazioni.



Informo inoltre che i sono stata, assieme ad altri colleghi amministratori dei comuni molisani, in videoconferenza con il Presidente Donato Toma, la sua Giunta e i vertici Asrem, per affrontare tutte le problematiche legate alla gestione dell'emergenza Covid-19; l’incontro ci ha fornito un importante spunto per approfondire alcuni aspetti legati all’emergenza; per il momento restiamo zona gialla, anche se per mantenere questa condizione dobbiamo prestare tutti maggiore attenzione alle abitudini quotidiane, specie per quanto concerne le modalità di relazione interpersonale.



Comunico ancora che la prossima settimana sarà avviata la fase di verifica nei confronti della popolazione scolastica, per indagare e scongiurare eventuali positività a seguito del caso di cui vi ho già parlato nella serata di venerdì e di alcune situazioni emerse sabato. Da diversi giorni sono in contatto quotidiano con il dottor Oriente del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Asrem, che ringrazio ancora per la grande disponibilità dimostrata; lunedì chiariremo le modalità di esecuzione dei tamponi per i ragazzi delle nostre scuole che saranno comunicate appena definite».

Il messaggio del sabato sera della sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.