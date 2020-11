Sono 22.930 i contagi da ieri, ma su meno di 150mila tamponi: 630 i decessi

ROMA. Sono stati "solo" 148.945 i tamponi processati da ieri in Italia e il livello di contagio riscontrato è proporzionalmente calato, a 22.930. Ma resta alto il numero dei decessi, a quota 630. I nuovi ricoveri in Terapia intensiva sono 9. I positivi attuali scendono a 796.849, con un decremento di 9.098 unità, per i 31.395 guariti certificati nelle ultime 24 ore. La soglia delle vittime supera 50mila morti, a 50.453. Il totale dei guariti è di 584.493 e i casi complessivi 1.431.795.