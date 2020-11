25 novembre, giornata internazionale contro la violenza: la Fidapa di Termoli lancia una sfida

TERMOLI. “Il silenzio ha fatto molta strada: fermiamolo”. È la sfida della sezione Fidapa di Termoli, presidente Angela Rusciano, al fenomeno della violenza che non si arresta nonostante i tempi bui e la pandemia che ha sconvolto il mondo. L’appello parte dalla panchina rossasituata in corso Nazionaleattorno alla quale è posta una installazione il cui senso civileè quello di richiamare l’attenzione dei passanti su un fenomeno che ancora riempie le notizie di cronaca nera.I dati forniti dal Centro antiviolenza della città adriatica, in sintonia con i centri di Campobasso e Termoli, rimarcano il dilagare del fenomeno anche nella nostra regione e le sostanziali difficoltà dalle parte delle donne e di chi subisce abusi, a parlare e fidarsi. L’installazione curata dalla socia Carla di Pardo,sarà collocatadalle ore 10,00.Chiunquepotràaccettare la sfidainviando unmessaggio, una propria foto scattata vicino alla panchina e una riflessionesulla pagina fbdell’Associazione FIDAPA SEZIONE DI TERMOLI,a commento del post di lancio dell’iniziativa che per la sua valenza è patrocinata dal Comune di Termoli.