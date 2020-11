CAMPOBASSO. Il 25 Novembre ricorre la Giornata Internazionale per Eliminazione della Violenza sulle Donne, istituita dall’Assemblea Generale delle nazioni Uniti nel 1999.

Per l’occasione, il Comitato di Campobasso della Croce Rossa Italiana, a partire dal 9 novembre, attraverso una serie di contenuti pubblicati online, ha ideato un percorso di sensibilizzazione della popolazione sul tema, che culmina con la giornata conclusiva, ricca di eventi a cura dei Rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni che operano sul territorio a tutela dei Diritti delle Donne.

Il nostro Programma - interamente online - per la giornata del 25 prevede :

- Ore 11:00 : videocontenuto dell’Avv. Concetta Petrossi, Presidente di Campobasso dell’Associazione “Il Cammino”, a cura del Gruppo di Lavoro dell’Associazione e diretto a fornire indicazioni pratiche di comportamento e riferimenti utili alle persone vittime di violenza in ambito domestico;

- Ore 17:00 : in diretta Facebook, l’Avv. Giuseppina Cennamo, Consigliere di Parità del Molise, esporrà dei casi giudiziari in cui le Donne vittime di violenza hanno ottenuto concreta tutela dei propri Diritti;

- Ore 18:00 : in diretta Facebook, l’Avv. Romeo Trotta, Presidente dell’AIAF Molise, l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, interviene manifestando l’intento dell’Associazione di creare una proficua sinergia diretta a far si che l’impegno dei Giovani della CRI vada concretamente a beneficio del territorio e della popolazione locale, attraverso un percorso condiviso di educazione alla non violenza dei Giovani coetanei molisani, Cittadini del futuro.

Vi aspettiamo numerosi e saremo lieti di condividere con Voi proposte, spunti di riflessione e iniziative. Un sincero GRAZIE dalla CRI.