Altri 3 decessi in Molise, sale a 102 il numero delle vittime Covid

CAMPOBASSO. Sono 3 i decessi Covid nel Molise, uno al Cardarelli, si tratta di un 66enne di Pozzilli, l'ha reso noto la sindaca. Altri due decessi ci sono stati in strutture dove erano ricoverati un 55enne e una 77enne, a Bojano e Sessano del Molise, quest'ultima deceduta ieri pomeriggio. Sale a 102 il conto delle vittime del coronavirus nel Molise.

Intanto, per alleggerire la pressione sul Cardarelli, che a ieri sera aveva 66 ricoveri in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva, è stata riattivata la Rsa Covid a Venafro.