MONTENERO DI BISACCIA. "Oggi celebriamo la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

La nostra Amministrazione comunale, a prevalente composizione femminile e particolarmente sensibile a queste tematiche e a tutti gli aspetti legati al mondo delle donne, invita a dedicare un momento di riflessione profonda nei confronti di questo fenomeno sociale inqualificabile e da combattere in ogni sua forma, fisica e psicologica. Dedichiamo anche un momento di raccoglimento per tutte le donne vittime di violenza che sono morte per mano dei propri aguzzini.

Nel segno del ricordo, della solidarietà e della diffusione della cultura dell'amore e del rispetto, abbiamo posto alcuni simboli floreali all'ingresso del Municipio, nei pressi della panchina rossa dedicata a questo tema e in altri angoli della villa comunale.

Invitiamo tutte le donne che dovessero trovarsi in una situazione di sopruso a non rimanere in silenzio, ma a segnalare ogni forma di violenza alle autorità competenti; anche i nostri uffici dedicati ai Servizi Sociali sono a disposizione per eventuali segnalazioni". Questo il messaggio del sindaco Simona Contucci e dell'assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Tania Travaglini, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, mercoledì 25 novembre.

PALATA. Palata rinnova la battaglia contro la violenza sulle donne e lo fa, ancora una volta con un segno visivo per dare forza al messaggio.

Il percorso, già iniziato lo scorso anno con l’installazione di due panchine rosse (una sistemata su Piazza San Rocco, l’altra nei pressi dell’edificio scolastico) prosegue, e quest’anno, nonostante le limitazioni causate dall’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale non ha voluto rinunciare a proporre iniziative dal valore simbolico, onorando la Giornata contro la violenza sulle donne.

La situazione che stiamo vivendo, inasprisce le convivenze già di per sè difficili aumentando il rischio di violenze domestiche, e per questo, oggi più che mai, bisogna tenere alta l’attenzione su questo tema.

Dunque oggi, 25 novembre, in Piazza del Popolo, sulla scalinata che porta al Poggio Palazzo Ducale, sono state poste delle “scarpette rosse” - elette a simbolo di questa giornata - e dei papaveri - fiore associato alle battaglie dei diritti delle donne e al femminicidio.

Vogliamo celebrare questa giornata ma è fondamentale, ogni giorno, che si alzi il grido per dire NO alla violenza fisica e ai soprusi di genere.



MONTECILFONE. "Educhiamo al rispetto, se c’è rispetto, non c’è violenza". Condivido con voi una frase, in lingua arbëreshe, mandatami da un mio carissimo amico: Mbaj mend kur i Keqi sipër gravet nëng le’ sytë të zeze, pse bën tiqe tiqe. (Tieni a mente che la violenza sulle donne che non mostra occhi neri, riduce comunque a pezzi)