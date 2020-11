Graziella Vizzarri in difesa delle donne: «Non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni»

LARINO. Il 25 novembre è stata istituita la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ma sono ancora tante le donne che, nel 2020, vengono ferite o peggio uccise. Per questo la vicepresidente del Consiglio Comunale di Larino Graziella Vizzarri invia un messaggio affinché si lotti per le donne tutti i giorni, non solo oggi.

«Siamo del 2020, un anno segnato dall’avvento di una pandemia, ma l’emergenza, quella che non dovrebbe più essere definita tale, rimanela violenza sulle donne, addirittura accentuata, purtroppo,dalle condizioni indette dalle restrizioni da covid-19. Un comportamento inside che vede la donna vittima indifesa di un intero sistema socio-culturale non ancora in linea con i concetti di parità. Eppure se ne parla, si concretizzano azioni come le ultime novità in materia giuridica: Il “Codice rosso” innova e modifica la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzione (Legge n. 69/2019)

L' istituzione del “Codice rosa”, un percorso di accoglienza al Pronto Soccorsodedicato a chi subisce violenza. Il punto di forza del progetto è nel team, personale socio-sanitario, magistrati, ufficiali di Polizia giudiziaria, che permette di prestare immediate cure mediche e sostegno psicologico alle vittime.

Ma la violenza sulle donnenon arretra e, parimenti, noncresce la consapevolezza della parità di genere.L’impegno PER UN CAMBIO CULTURALE RIGUARDA tutti. Il rispetto dell’altro deve essere l’obiettivo primario A PARTIRE DALLA SCUOLAa scardinamento di stereotipi atavici che mettono alcuni soggetti in condizioni di fragilità. Gli interventi per fronteggiare quella che oggi è un fenomeno strutturale, la violenza sulle donne,deve essere l’impegno costante delle Istituzioni che, creando reti solide sul territorio SIANO RIFERIMENTO PER LAtutela DELLE DONNE stesse, offrendo L' opportunità di salvaguardare laLORO vita e quella della prole,dalla mano VIOLENTA DI FIGURE APPARTENENTI AL NUCLEO FAMIGLIARE. L’ampliamento del codice penale che vede inseriti nuovi reati e sanzioni TRACCIA un nuovo ITER, ma probabilmente PUÒ ESSERE ANCORA migliorato sia nel testo che nell’applicazione. La violenza sulle donne necessita ancora di grossi interventi affinchè possa essere debellata. L' appello vaproprio alle donne: siamo noi che dobbiamo innescare il cambiamento culturale e cominciare a contrastare gli stereotipi che vengono ancora promossi dai media, forti dell’impatto che essi hanno sulla società. Cominciamo a professare una rivoluzione culturale che tenga testa alle esclusioni dalle commissioni, da tavoli politici, nei dibattiti, da ogni luogo ove la donna può rappresentare una risorsa per il confronto e la crescita del contesto stesso. Facciamoci promotori diUna giusta equità sociale che non mette nessuno in condizione di inferiorità e fragilità. Un appello a tutte le donne e gli uomini,che hanno già maturato un inizio di cambiamento culturale e che ricoprono ruoli Amministrativi, di farsi promotori di una nuova era sociale.

Non solo il 25 novembre, in occasionedella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ma tutti i giorni».