Cinque contagi a Montenero, Contucci: «Sono persone già in isolamento»

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca di Montenero di Bisaccia non manca mai all'appuntamento social sull'aggiornamento coronavirus, «Cari concittadini,

questa sera vi riporto la notizia di cinque nuovi positivi in paese: si tratta di persone già in isolamento, rientranti in cluster noti e che, per questo motivo, erano già sotto controllo a causa dei contatti avuti con alcuni contagiati della scorsa settimana.

Ritengo utile inoltre far sapere che il risultato di questi tamponi non ha nulla a che vedere con quelli effettuati nella giornata di ieri e che lo stato di salute di questi compaesani non desta al momento preoccupazioni.

Comunico anche che la catena dei contatti per questi nuovi positivi è stata già ricostruita e che l'evidenza dell'elenco di coloro che qualche giorno fa erano solo ipotetici contagiati (oggi positivi), mi conferma l'utilità della scelta di aver chiuso le scuole.

E a proposito di scuole, informo che domani si procederà alla sanificazione degli istituti scolastici attualmente chiusi.

Buona serata a tutti.