Partiti ieri i tamponi Drive-Through a cura dell'Arma dei Carabinieri

CAMPOBASSO. In coincidenza della seconda giornata di attività del Drive-Through realizzato dall’Arma dei Carabinieri per alleggerire la pressione che grava sull’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, il Colonnello Emanuele Gaeta, Comandante Provinciale dei Carabinieri, rilascerà un’intervista sul concorso delle Forze Armate nelle misure di contrasto alla pandemia. L’incontro si terrà presso lo stadio Romagnoli di Campobasso, in località Selvapiana.