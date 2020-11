Pista ciclabile e "Cammino della pace" tra gli argomenti del Consiglio di lunedì prossimo

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale di Termoli Annibale Ciarniello ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 30-11-2020 alle ore 17:30 in prima convocazione e per il giorno 01-12-2020 alle ore 18:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Ordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.DELIBERAZIONE DI G.C. N. 248 DEL 15.10.2020, AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART.175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000). - RATIFICA.



2. INTEGRAZIONE/VARIAZIONE D'URGENZA AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 - RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 253 DEL 21.10.2020.



3. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000



4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D. LGS. N. 118/2011.



5. VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DIFFUSO DEL MARE ATTRAVERSO MOBILITA' TURISTICA SOSTENIBILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE SCHEMA PER IL RINNOVO E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE MOLISE E I COMUNI DI TERMOLI-CAMPOMARINO-PETACCIATO E MONTENERO DI BISACCIA.



6. ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO DELLA PACE" - PROVVEDIMENTI.