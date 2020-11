“4 Weeks 4 Inclusion”, Alessio è il più giovane partecipante alla maratona digitale

CAMPOBASSO. Da anni le aziende che hanno deciso di intraprendere un percorso verso l’inclusione, dedicano alcune giornate o settimane alla diffusione della cultura della valorizzazione delle diversità per sensibilizzare colleghi e management.

TIM è una dei capofila a riguardo e dal 13 novembre è iniziata la “4 Weeks 4 Inclusion” (#4W4I), una iniziativa ideata con il contributo di 27 aziende sensibili ai temi della diversità, che insieme hanno costruito un calendario di 4 settimane di eventi digitali condivisi, tra Webinar, Digital Labs e gruppi creativi per diffondere e valorizzare la cultura dell’inclusione.

E' la prima volta che un numero così alto di importanti aziende italiane si uniscono per un articolato programma di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità.

Nel fitto programma di appuntamenti in diretta streaming, viene dato spazio alla disabilità, al confronto intergenerazionale, alla valorizzazione del contributo femminile, all’orientamento sessuale e identità di genere, all’etnia e alla religione.

E il 26 novembre, nella “All Inclusive - Inclusion 4 All” dalle 16.30 alle 17.00, ci sarà anche Alessio Manfredi Selvaggi, quindicenne studente dell’Istituto Pilla di Campobasso, il più giovane dei protagonisti di questa lunga maratona dell’inclusione, che racconterà di come un ragazzo come lui con la Sindrome di Down riesce ad includersi grazie alla tecnologia.

L’evento, tutto rigorosamente in streaming, potrà essere seguito in diretta al link https://www.gruppotim.it/it/carriera/news-carriera... digitando sul “clicca qui” evidenziato nella sessione del 26 novembre.