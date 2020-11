Scuola, Occhionero (Iv): "Ascoltare pediatri, riaprire o conseguenze pesanti"

ROMA. "L’allarme lanciato dai pediatri sul rischio di conseguenze pesanti e danni per i bambini a causa della chiusura prolungata delle scuole non può e non deve lasciare indifferenti. Occorre rimandare al più presto tutti i bambini nelle scuole, il Governo faccia un’operazione trasparenza e dica quanti autobus in più verranno messi in strada per la riapertura degli istituti, quanti tracciatori in più sono stati assunti dalle regioni per tenere sotto controllo il contagio, quanti banchi devono ancora essere consegnati per garantire il distanziamento in classe e si diano indicazioni chiare sullo scaglionamento degli orari". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "Che la riapertura avvenga - prosegue - il 9 dicembre o il 7 gennaio o l’11 gennaio, non possiamo pensare di arrivarci impreparati come a settembre. C’è un mese di tempo per colmare i ritardi, che si sono accumulati ancora in queste settimane, il Governo usi questo tempo mantenendo un filo diretto con i cittadini e informandoli passo dopo passo".