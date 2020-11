Scostamento, Tartaglione (Fi): «Berlusconi riafferma cultura del fare»

ROMA. "Il voto sullo scostamento di bilancio fa emergere due elementi. Il primo è l’impegno decisivo di Silvio Berlusconi: ha riaffermato, ancora una volta, quella ‘cultura del fare’ di cui è da sempre interprete efficace, in base alla quale per il bene del Paese occorre focalizzarsi sugli interventi da mettere in campo, al di sopra delle differenze tra maggioranza e opposizione che in ogni caso rimangono e sono insuperabili". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione.

"L’altro elemento è la coesione del centrodestra che si conferma in grado di rivendicare, e far recepire, i propri temi qualificanti: l’aiuto alle imprese, ai professionisti, alle partite Iva. Oggi, con lo sforzo e la lungimiranza di tutti noi, è stato posto un primo argine per proteggere il ceto medio dai devastanti effetti economici del Covid”, conclude.