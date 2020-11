TERMOLI. Si svolgerà domani, venerdì 27 novembre, la premiazione in remoto del premio “Città per il Verde 2020” tra cui risulta, tra i vincitori, la città di Termoli che si è aggiudicata il titolo per la terza categoria “Manutenzione del Verde”.

La cerimonia, a causa dell’emergenza Covid, si svolgerà sulla piattaforma online webinar a partire dalle ore 10. In rappresentanza della città costiera del Molise ci sarà Rita Colaci, Assessore all’ambiente, all’ecologia, sicurezza ambientale e verde urbano assieme a Marco Maio, direttore di esecuzione del contratto del servizio di manutenzione del verde pubblico.