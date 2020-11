Non solo Covid, l'amministrazione Contucci consegna l'albero di Natale alla Rsa Villa Santa Maria

MONTENERO DI BISACCIA. "Informo che nella giornata di venerdì abbiamo registrato cinque nuovi positivi al Covid-19.



Due di questi, tra cui un minore che però non frequenta la scuola dagli inizi di novembre, appartengono a un cluster noto attivo fuori paese; un altro positivo è stato caricato dal Dipartimento nella giornata odierna a seguito di tampone di controllo e la cui positività era in realtà già conosciuta; il quarto invece era già in isolamento da diversi giorni per un contatto avuto con altro positivo: ricostruita anche per lui la catena dei contatti.



Il quinto positivo è uno studente di Montenero che frequenta la Scuola secondaria di Primo Grado; per lui è in corso la ricostruzione della catena dei contatti, anche se in questo caso tutte le persone in qualche modo coinvolte sono state già contattate e messe in isolamento.



Comunico inoltre che ieri sono stati resi noti anche i risultati dei tamponi degli altri studenti monteneresi effettuati all'inizio della settimana: ebbene, tranne che per il ragazzo evidenziato poc'anzi, gli altri tamponi sono risultati tutti negativi.



Approfitto dell'occasione per darvi anche una notizia diversa da quelle appena citate: abbiamo voluto fare una bella sorpresa, dedicata alle prossime festività natalizie, a tutti gli ospiti della Casa di accoglienza per anziani "Villa Santa Maria".

Assieme agli assessori e ai consiglieri comunali di maggioranza, abbiamo consegnato un vero albero di Natale alla madre superiora, Suor Aurora, come dono simbolico a tutte le suore, al personale, agli anziani e ai disabili ospitati nella struttura montenerese.

Si tratta di un gesto che è nato dalla volontà di ciascuno di noi, in quanto avevamo il desiderio di voler donare con tutto il cuore un piccolo alberello per il prossimo Natale a queste splendide persone.

Ringrazio molto il consigliere Antonio Potalivo, che si è adoperato con grande impegno nella cura di tutti i dettagli inerenti le operazioni di ricerca, di ritiro e di consegna dell'albero, insieme a Livio Di Giacinto, operatore della struttura che ha seguito le operazioni logistiche, nonché la Rsa che ha messo a disposizione il mezzo per il trasporto.

Siamo certi che questo piccolo simbolo, una volta addobbato con le luci e i colori tipici del Natale, saprà donare tanta allegria e speranza a tutti gli ospiti di Villa Santa Maria".