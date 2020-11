Sono stati 26.323 i nuovi contagi, 686 i decessi in Italia

ROMA. Contagi in discesa rispetto agli ultimi due giorni in Italia, sono stati 26.323 da ieri i nuovi casi Covid rilevati in Italia. Scende anche il numero dei decessi, pari a 686. I guariti sono stati 24.214 e i positivi attuali salgono a 789.308, di 1.415 unità (differenza tra nuovi positivi e guariti di oggi). Sono stati 225.940 i tamponi processati nelle ultime 24 ore.