Vandalizzata la sede della Polizia municipale a Serracapriola, in manette l'autore

SERRACAPRIOLA. Intorno alle alle ore 14, un atto di vandalismo ha colpito la sede della Polizia municipale in piazza Vittorio Emanuele III a Serracapriola. Letteralmente distrutta la vetrata e il telaio della seconda porta in legno in pochi minuti. Il colpevole è stato immediatamente fermato e arrestato dagli agenti della stessa Polizia locale e dai Carabinieri.