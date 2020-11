Scuole aperte da lunedì anche a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Puntuale, anche d sabato sera, la nota di aggiornamento della sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.

«Un positivo, un guarito e un ricoverato nel reparto di malattie infettive: le comunicazioni odierne del sindaco Simona Contucci. Disposta anche la riapertura dei plessi scolastici da lunedì 30 novembre

Cari concittadini,

informo che oggi abbiamo un nuovo positivo, un guarito e una persona ricoverata nel Reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il positivo di oggi è sostanzialmente già noto, in quanto la comunicazione odierna si riferisce al risultato del secondo tampone di questo paziente, mentre la persona guarita, alla quale vanno i nostri auguri, appartiene allo stesso nucleo familiare del positivo appena citato.

Rivolgiamo un pensiero particolare alla persona ricoverata a Malattie Infettive, auspicando che possa guarire al più presto. Un grande in bocca al lupo da tutta la comunità.

Vi comunico inoltre che a seguito dei risultati dei tamponi necessari effettuati sui ragazzi delle nostre scuole, avendo provveduto alla sanificazione dei plessi scolastici, sentiti il dirigente del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise, il Responsabile dell'Ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria Maria Santissima di Bisaccia e la dirigente scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, ho ritenuto opportuno procedere, con apposita Ordinanza, alla riapertura di tutte le Scuole locali a partire da lunedì 30 novembre.

Giro inoltre le informazioni pervenute dalla Dirigente Scolastica la quale ha disposto che, a partire da lunedì 30 novembre, gli alunni della classe in cui è inserita la persona positiva, con i docenti che operano nella stessa classe, lavorino a distanza. Per tutte le altre classi della scuola secondaria di primo grado le lezioni, durante questa settimana, saranno organizzate:

- Per 4 ore, in orario antimeridiano in presenza, con il consueto scaglionamento in ingresso e uscita di 5 minuti, per cui le classi che entrano alle 8,10 usciranno alle 12,10, le classi che entrano alle 8,15 usciranno alle 12,15;

- Nel pomeriggio gli studenti seguiranno in Didattica a Distanza prevalentemente le lezioni di educazione musicale, tecnica, scienze motorie e arte, fatta eccezione per le giornate di martedì 1° dicembre e mercoledì 2 dicembre, nel corso delle quali sono stati programmati i colloqui scuola-famiglia.

Nella giornata di domani, domenica 29 novembre, seguirà la pubblicazione dell'orario rimodulato sul sito dell'Istituto Omnicomprensivo.

Il servizio scuolabus sarà attivo ugualmente, con una corsa predisposta appositamente per la scuola secondaria di primo grado per le ore 12.10»..