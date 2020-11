Buco nell'asfalto in via Perrotta Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Un pezzo di asfalto ha ceduto questo pomeriggio in via Perrotta all'incrocio con via Belgio. Probabilmente a causa delle forte piogge dei giorni scorsi, l'acqua infiltratasi ha provocato il cedimento. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale che ha provveduto a chiamare la squadra di pronto intervento per mettere al più presto l'area interessata in sicurezza.