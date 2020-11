SAN SEVERO. Nove telefonini (fra cui tre smartphone), sei sim card, un auricolare, sette cavetti e un caricabatteria, tutto contenuto all'interno di una scatola: è il 'bottino' sequestrato ieri mattina, dalla polizia penitenziaria, al carcere di San Severo.

Il pacco, presumibilmente lanciato dall'esterno, era nell'intercinta dell'istituto, in prossimità del passeggio dei detenuti, ed è stato segnalato dall'addetto alla vigilanza armata. Gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro e gli atti segnalati alla Procura competente. Non è la prima volta che cellulari e smartphone vengono sequestrati all'interno della casa circondariale sanseverese. Indagini in corso.