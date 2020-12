CAMPOBASSO. Il giorno 4 dicembre alle ore 15.30 si terrà il seminario "Il tecnico della prevenzione risorse e responsabilità" organizzato dalla Commissione dell'Albo Regionale dei Tecnici della Prevenzione e l'Ordine TSRM PSTRP Campobasso/Isernia, evento formativo aperto agli iscritti all'albo che vedrà il rilascio di crediti formativi per RSPP/ASPP.

A quasi un anno dalla costituzione dell'albo, i professionisti sanitari, sia che lavorino in ambito pubblico come ARPA e ASL, sia in ambito privato come RSPP e Consulenti, si incontrano per uno scopo comune la Cultura della Prevenzione e Sicurezza quale percorso dinamico, per il quale occorre il contributo delle diverse anime professionali del tecnico della prevenzione.

Il lavoro sicuro e la salvaguardia della Vita va promosso sempre, non solo nell'attuale emergenza Covid, applicando modelli di prevenzione efficaci ed efficienti, propri dell'attività del tecnico della prevenzione quale professionista sanitario.