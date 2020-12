Far crescere le Pmi rurali, conferenza finale del progetto Innogrow

CAMPOBASSO. “Politiche regionali per l’innovazione indirizzate alla competitività e alla crescita delle PMI rurali”.



Si è svolta venerdì 25 Novembre - con un rilevante successo di partecipazioni in collegamento da Italia, Grecia, Lettonia, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Inghilterra - la Conferenza Finale del Progetto Innogrow, di cui la Camera di Commercio del Molise è partner.

All'evento, organizzato in modalità on line dal Lead Partner, Regione greca della Tessaglia, hanno preso parte i rappresentanti degli 8 partner europei del progetto.

Dopo i saluti istituzionali del Governatore della Regione della Tessaglia, Alexia Bellemin (Segretariato Tecnico del Programma Interreg Europe) ha anticipato l'uscita della prossima Call relativa alProgramma, in concomitanza con la prossima programmazione dei fondi europei. La Bellemin si è, inoltre, soffermata sugli effetti della pandemia Covid-19 sulla gestione dei progetti comunitari evidenziando l'attenzione del Programma Interreg Europe al problema e la realizzazione da parte di quest'ultimo di specifichelinee guida.

A seguire, gli interventi dei partners sui Piani d'azione elaborati da ciascuno a conclusione dei primi tre anni di attività. La Camera di Commercio del Molise ha, a tale proposito, presentato i risultati ottenuti e le difficoltà affrontate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Pianoevidenziando, altresì, i 3 temi su cui lo stesso si concentra: digitalizzazione, internazionalizzazione e turismo, intesi quali chiave di svolta per l'innovazionedelle PMI e la crescita della loro competitività.

E' stata poi la volta delle tre Università inglesi di Exter, Coventry e NewCastle, con una attenta analisi sugli hub rurali inglesi come modello di buona pratica, sull'impatto delle nuove tecnologie per le PMI ruralie sugli effetti del Covid-19 sullo sviluppo delle start-up rurali.

A chiusura dell'evento, il Dibattito tra esperti e policy makers. Per il Molise la parola è stata data al dott.Fabrizio Spallone di Sviluppo Italia Molise, il quale si è soffermato sull'aspetto turistico quale elemento d'investimento e di attrattività a vantaggio della crescita e competitività delle Micro Piccole e Medie Imprese, in questo momento in particolare difficoltà a causa della citata emergenza pandemica.