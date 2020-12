Molisani nel mondo, dopo 7 anni si riunisce il consiglio delle 65 associazioni

MOLISE. A sette anni di distanza dall’ultima assemblea, torna a riunirsi il Consiglio dei Molisani nel mondo, convocato dal presidente Vincenzo Cotugno per le giornate del 7, 16 e 27 dicembre, dalle 12.30 alle 14.30 ora italiana.

Un evento di grande rilevo per le nostre comunità all’estero con la riunione di un organismo, costituito con l’attuale composizione con la legge regionale n.12 del 30 giugno 2015, che rappresenta le 65 associazioni di molisani all’estero con sedi in 9 paesi del mondo (Argentina, Venezuela, Brasile, Stati Uniti, Canada, Australia, Svizzera, Francia e Irlanda).

“Avevamo calendarizzato per la scorsa primavera la riunione del Consiglio dei Molisani nel mondo, per un abbraccio fortissimo con tutti i nostri corregionali all’estero e per condividere con loro le strategie messe in campo in questi ultimi due anni per il settore turistico.

La pandemia ha fermato questo incontro, che auspico possa essere riprogrammato per la prossima estate, ma la voglia e la tenacia dei nostri emigrati mi ha spinto a convocarlo anche con modalità a distanza” le dichiarazioni dell’assessore Cotugno “Con loro abbiamo la voglia di condividere le azioni future della nostra regione, anche alla luce di quanto previsto dal Piano Strategico del Turismo e della Cultura. Con questo Consiglio le 65 associazioni dei molisani nel mondo potranno con più efficacia proporre e lavorare per la nostra, la loro regione! Sottolineo con soddisfazione che in questo percorso saranno coinvolti attivamente i nostri corregionali anche di terza e quarta generazione, essendo stati loro delegati alla rappresentanza di numerose associazioni all’estero. Mi sembra sia il modo più concreto di legare un rapporto mai interrotto tra i corregionali all’estero e il Molise”.

Il Consiglio dei molisani nel mondo sarà convocato in videoconferenza (i cui lavori sarà possibile seguire attraverso la diretta streaming sul portale del Consiglio regionale del Molise) e vedrà la seguente composizione stabilita per legge regionale: il presidente del Consiglio dei Molisani nel mondo, l’assessore Vincenzo Cotugno, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli, il delegato dell’Unimol, dei sindacati e dei patronati locali, il direttore del Servizio regionale, Nicola Pavone, e i rappresentanti delle associazioni dei Molisani nel mondo all’estero.

La seduta sarà allargata alla partecipazione anche di tutti i consiglieri regionali e i sindaci del Molise. All’evento è stato invitato per un saluto istituzionale il Ministro degli Esteri italiano, l’on. Luigi Di Maio.