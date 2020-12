TERMOLI. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, l’Istituto Comprensivo Maria Brigida, in collaborazione con la Consulta per le disabilità del Comune di Termoli, ha promosso l’iniziativa S…mascheriamo la bellezza della diversità!

La mascherina, simbolo dei mesi difficili che stiamo vivendo, è diventata un veicolo per comunicare quanto l’inclusione sia necessaria per realizzare una società migliore, in cui nessuno deve essere lasciato indietro.

Con la loro creatività i ragazzi hanno utilizzato le mascherine come tele, inviando “opere” variopinte e originali con messaggi brevi ma densi di significato.

All'iniziativa hanno partecipato oltre 100 studenti provenienti dalle scuole di Termoli e da altri paesi del Molise. Per valorizzare il lavoro degli allievi, le mascherine, sospese a fili trasparenti come tessere di un puzzle, sono state esposte nell'atrio del plesso della Secondaria di I grado.

Ancora una volta, l'Istituto Comprensivo Brigida, diretto dal Preside Marra, dimostra di essere particolarmente sensibile alle tematiche riguardanti la diversità, proponendo attività educative volte alla valorizzazione di ogni singolo individuo ed alla promozione dei diritti civili.