Sono 23.225 i contagi in Italia, ma da ieri anche 993 morti

ROMA. Sfiorano i mille i decessi delle ultime 24 ore, 993 per l'esattezza, il record dall'inizio della pandemia. Sono 23.225 i contagi da ieri, su 226.729 tamponi processati, per un rapporto del 10,24%. Scendono di 19 unità i ricoveri in Terapia intensiva, ma con così tante vittime è un dato che passa in secondo piano. Anche oggi i guariti, 23.474, superano i positivi, e il dato di chi è contagiato scende a 769.982. Sono 846.809 i guariti dall'inizio della pandemia, su 1.664.829 casi e 58.038 vittime complessive.