Cashback, Occhionero (Italia Viva): App Io non ancora pronta, Pisano intervenga

ROMA. "A due giorni dal lancio ufficiale del Piano Cashless con l'apertura del sito dedicato, la App Io non risulta ancora essere pronta per il programma 'Cashback', non è ancora possibile inserire l'Iban nella sezione 'portafoglio della App, questa funzionalità risulta fuori uso. A confermarlo e' anche l'account twitter ufficiale della App".

Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

"Un disagio per gli utenti, ai quali - prosegue Occhionero - sono arrivate comunicazioni contraddittorie. Sarebbe opportuno che la ministra dell'Innovazione Paola Pisano verificasse i motivi di questi ritardi e vi ponesse rimedio al più presto, anche perché l'operazione annuncio ha provocato finora solo un autogol. Inutile annunciare un nuovo strumento se poi concretamente i cittadini non possono prepararsi ad utilizzarlo".