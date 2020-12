Revocato il divieto sull'uso dell'acqua potabile alla Costa Verde

MONTENERO DI BISACCIA. A seguito della nota dell’Asrem, con la quale è stata comunicata la conformità alla normativa vigente dei valori di riferimento dell’acqua potabile nella zona costiera di Montenero di Bisaccia, il sindaco Simona Contucci ha emanato un'Ordinanza di revoca, con efficacia immediata, della precedente Ordinanza n. 52 del 27/11/2020, concernente la sospensione in via cautelativa dell’uso e consumo dell’acqua per scopi alimentari nella zona costiera di Montenero di Bisaccia.

Da ieri, quindi, l'acqua può essere utilizzata nuovamente per uso alimentare.