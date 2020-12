POZZILLI. Con una lettera del presidente Giovanni de Gaetano, la Neuromed declina l’invito dell’Asrem ad effettuare tamponi Covid.

“L’Istituto Neuromed”, si legge nella nota, “comunica la propria volontà di non voler chiedere l’autorizzazione (di accreditamento per l’esecuzione dei tamponi molecolari oro/rino- faringei n.d.r.) e, conseguentemente, i test molecolari per i pazienti in fase di pre-ricovero continueranno ad essere processati dall’Uoc Patologia Clinica dell’Asrem”.

Questa la risposta al decreto del Commissario ad Acta Giustini del 26 novembre scorso, con il quale si invitavano le Strutture Sanitarie private Accreditate della Regione Molise a chiedere l’autorizzazione per essere accreditate affinché, per i propri pazienti in fase di pre-ricovero, nonché per i pazienti che l’Asrem stessa avesse deciso di inviare, potessero attuare all’interno dei propri laboratori l’analisi dei tamponi molecolari processati.

Tutto questo al fine di alleggerire il carico presso il laboratorio Asrem dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso che si trova a dover gestire, soprattutto in questa seconda ondata, una mole di lavoro particolarmente ingente.