TERMOLI. Silvana Ciciola, Lorena Minotti, Gianni Pinto, Tina De Michele, Antonio Melom, Marco Cataldo, Antonio e Michele Monachetti, Matteo Gentile e Hanen Gzaiel Ben Mariem. Sono loro i protagonisti dell'incontro in live streaming che alle 18.30 farà di Termoli palcoscenico virtuale della Giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo economico e sociale, sotto le insegne del motto "Insieme si può".

Sabato 5 dicembre si celebra la Giornata Internazionale del volontariato per lo sviluppo economico e sociale.

Lo scopo della giornata è quello di riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo.

L'attività di volontariato è quella di sostenere le iniziative di pace, gli aiuti umanitari e di assistenza medica, il monitoraggio dei diritti umani e il supporto di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il tema della giornata internazionale del volontariato scelto dall’associazione SALAM APS con la partecipazione dell' assessorato degli politiche sociali del comune di Termoli, del centro di servizio per il volontariato del Molise, l'associazione FACED, l'azienda agricola 'Tenuta Almerita'. la Città invisibile, la consulta della disabilita di Termoli, la Caritas Termoli-Larino e la SAE112 è "Insieme si può".

Sottolineando lo sforzo dei volontari nel fortificare l'ambito locale e la resilienza delle comunità nel momento di confrontarsi con i disastri naturali, i problemi economici e i condizionamenti politici. Con questo tema si vuole evidenziare la capacità dei volontari per costruire delle comunità resilienti.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, di pandemia e isolamento, il ruolo del volontariato è in primo piano e sotto gli occhi di tutti, ed è importante ricordare le migliaia di uomini e donne che ogni giorno con il loro tempo, impegno e dedizione, attraverso organizzazioni, programmi e agenzie, contribuiscono alla Mission globale delle Nazioni Unite: sostenere la pace, portare aiuti umanitari e assistenza medica, e supportare le organizzazioni di utilità sociale senza fini di lucro.