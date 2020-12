TERMOLI. «Solidarietà ai familiari delle vittime da Covid in Molise, venga a galla la verità».

E’ quanto auspicano Andrea Di Paolo e Dilma Baldassarre, per il Soa e il comparto sanità della sigla sindacale Cub.

«Tante bare, ad oggi quasi 140 quelle delle vittime da Covid in Molise, per una regione così piccola per abitanti, lutto e dolore per una terra sempre più povera di dignità politica, con una sanità allo sbando totale che con l'emergenza Covid ha tirato fuori tutto il marcio. In questi giorni abbiamo letto le tante testimonianze dei familiari delle vittime, alcuni abbandonati nelle corsie e nei reparti improvvisati di ospedali a corto di personale, ricoveri rifiutati per mancanza di posti letto e tanti morti in malattie infettive del Cardarelli di Campobasso, queste sono in parte alcune denunce pubbliche. Intanto la politica regionale di maggioranza mantiene ancora la candela ad un presidente di regione che imperterrito continua a dichiarare che va tutto bene. Vergogna! Siamo con chi ha deciso di non rimanere in silenzio anche con la morte e la sofferenza. Continueremo la nostra lotta per la dignità e i diritti, la verità sta venendo a galla».