Sono 18.887 i contagi da ieri in Italia, 564 i decessi

ROMA. Da ieri sono stati rilevati altri 18.887 contagi nel Paese, numeri in discesa, come quelli dei decessi, a 564. Meno guariti degli ultimi giorni: 17.186, con i positivi attuali in salita a 755.306. I tamponi effettuati sono stati 163.500. Le vittime nel complesso superano le 60mila: 60.078, coi casi complessivi a 1.728.878 e 913.494 guariti.