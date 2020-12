Dal Governo: "L'Abruzzo deve aspettare mercoledì per arancione"

ABRUZZO. Marsilio firma per la zona Arancione da lunedì 7 dicembre (Leggi), ma dal Governo viene ribadito che bisogna attendere mercoledì 9 dicembre.

"La regione Abruzzo aveva anticipato l'ingresso in zona rossa rispetto all'ordinanza del governo. La cabina di regia che monitora i dati di tutte le regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì.

La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c'è avallo su questa ulteriore anticipazione". E' quanto si apprende da fonti di Governo. (FONTE ANSA).