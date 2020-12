«Sanità pubblica e capillare su tutto il territorio nazionale», il pensiero di Giambarba

CAMPOBASSO. Il segretario regionale del Partito Comunista del Molise, Michele Giambarba, entra nel dibattito sulla sanità regionale, indicando quelle che dovrebbero essere le priorità: «Basta profitti; basta privatizzazione, sanità pubblica e capillare su tutto il territorio nazionale».

"Siamo per una sanità pubblica, efficiente e nazionale contro il profitto della sanità privata, la situazione attuale è sotto gli occhi di tutti:

- Rete ospedaliera inesistente, territorio lasciato a sé stesso con conseguente mancata presenza anche dei minimi livelli di assistenza;



- Personale ospedaliero, medico e paramedico ridotto all’osso, assenza delle professionalità specialistiche in grado di far funzionare le strutture ospedaliere (carenza di medici anestetisti, pediatri solo per citarne alcuni);

- Personale infermieristico in Italia vergognosamente insufficiente rispetto ai bisogni della popolazione e alle dotazioni degli altri paesi europei (in Italia abbiamo 5,8 infermieri ogni 1.000 abitanti contro una media OCSE dell’8,8);

- Chiusura degli ospedali e servizi per uscire dal debito, drastica riduzione del personale, assenza della manutenzione ordinaria, assenza del rinnovo delle apparecchiature medicali.

La situazione è critica e tenderà, purtroppo, ad aggravarsi. È il momento di trovare soluzioni ai problemi prima di essere tutti travolti (operatori del settore e pazienti).

L’avvento della pandemia non ha fatto altro che acuire il problema della Sanità Pubblica, mettendo in luce il fallimento del programma di trasformazione da una sanità prevalentemente ospedaliera ad una essenzialmente territoriale, attuato anteponendo la chiusura degli ospedali e la riduzione del personale sanitario al rafforzamento della rete e dei servizi territoriali, quest’ultimo requisito preliminare necessario. Si è preferito, invece, assicurare profitto alle pletoriche strutture private convenzionate che, anche in questa situazione emergenziale, sono state arruolate, al fine di coprire le falle del sistema sanitario pubblico, ormai non più in grado di garantire neanche i Livelli Essenziali di Assistenza.

In questa precarietà sanitaria la pandemia ha completamente annullato tutte le altre patologie, che non hanno più trovato spazi di cura: all’assenza di ricoveri per patologie ordinarie anche dopo la fine del blocco degli stessi, derivata, oltre che dalle difficoltà oggettive narrate, anche dalla paura del contagio da parte della popolazione, bisogna aggiungere il mancato monitoraggio clinico e strumentale ambulatoriale di patologie croniche, già caratterizzato da lunghe liste d’attesa, ulteriormente prolungatesi, in situazione pre-emergenziale. La diretta conseguenza è stata l’aumento dei decessi non Covid.

Ancora una volta la logica del profitto, che non vuole dare risposte alle malattie ma vuole utilizzare lo stato di necessità dei pazienti per lucrarci sopra, avrà la meglio sulla sanità pubblica.

Allora noi Comunisti chiediamo:

Che vengano aperti “Centri Covid” dedicati di riferimento per i malati, attrezzando anche Spazi di Quarantena per chi non può rientrare nella propria abitazione, ed Aree di Riabilitazione, qualora necessaria, per i pazienti guariti dal Covid;



Che vengano rafforzate le equipes mediche e paramediche;

Che venga potenziata la Medicina Territoriale ed i Pronto Soccorso;

Che venga sbloccato il sistema che privilegia la sanità privata convenzionata restituendo la gestione sanitaria al sistema pubblico;

Che si ritorni ad una Sanità Pubblica e Nazionale cancellando quella scelta a dir poco scellerata di trasformazione del Titolo V che, di fatto, ha portato alla distruzione del Sistema Sanitario Nazionale.

Se 8 mesi fa tutte le carenze organizzative erano in parte comprensibili, oggi non sono più accettabili e vanno condannate, in quanto deleterie per la salute pubblica, fisica e mentale".