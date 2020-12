Cashback, Giusy Occhionero (Iv): «Troppi disagi per i cittadini»

ROMA. «Avevamo chiesto già dalla settimana scorsa di accelerare sull'adeguamento della App Io per poter aderire al piano Cashback, invece ci si è ridotti all'ultimo giorno e sono arrivati i disagi per i cittadini. Un vero autogol. Palazzo Chigi e la ministra dell'Innovazione Pisano farebbero bene a scusarsi con gli italiani, visto che il Cashback negli ultimi giorni era stato più volte annunciato e presentato ufficialmente». Lo afferma la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

«Ancora in queste ore - prosegue Occhionero - Risulta impossibile inserire l'Iban per far partire il programma, a meno di 24 ore dall'avvio ufficiale dell'operazione. Sembra un replay del fallimentare Click Day dell'Inps per i 600 euro di aprile. Del Cashback si parla da mesi, perché' l'aggiornamento della App e' stato eseguito solo all'ultimo momento?», domanda. (ANSA).