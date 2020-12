PETACCIATO. Il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, rende noto che alle 17.30 ci sarà l'accensione dell'albero di Natale.

«Cari amici, anche quest’anno abbiamo voluto che il Natale fosse luminoso e pieno di luci, anche e soprattutto quali simboli di fiducia e speranza per il terribile anno che ci ha messi tutti a dura prova. Pertanto vi informo che questa sera alle 17.30 ci sarà l’accensione dell’albero di Natale situato in fondo a Viale Pietravalle. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook (sul mio profilo) e, quindi, potrete seguirlo tranquillamente al caldo delle vostre abitazioni. Questa è la raccomandazione che faccio, stare a casa e godersi l’evento comodamente. In questo modo, con alto senso di responsabilità e nel rispetto delle normative vigenti, daremo il via alle festività natalizie».

Buone feste a tutti.