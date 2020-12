Presepe sotto l'arco Popoletto, l'impegno di San Martino libera

SAN MARTINO IN PENSILIS. «L’arrivo del Covid-19 ha sconvolto in poco tempo la nostra vita, incidendo fortemente sulla nostra vita presente e futura.

Questo Natale sarà diverso dal solito, con le tante raccomandazioni di ridurre gli spostamenti e le visite, che in questo periodo dell’anno sono solitamente più frequenti.

Un anno surreale che sia però il preludio di una ri-nascita».

E' il messaggio del gruppo San Martino LIbera.

«Oggi alle ore 17 apertura del presepe sotto l'arco Popoletto, uno degli spazi più caratteristici del nostro paese che, grazie all'estro di un gruppo di volontari, siamo riusciti a valorizzare in funzione di questa sacra ricorrenza.

Siamo convinti, specie in un momento così difficile, in cui molti di noi non potranno ricongiungersi con i propri cari, che sia fondamentale per la comunità stringersi umanamente intorno ai simboli della propria tradizione e che ognuno di noi possa avvertire, nella comune sofferenza, il conforto dell'atmosfera natalizia.

Nei prossimi giorni verranno istallate le luminarie e sarà realizzato un albero di Natale molto particolare da parte dell'Associazione Avos.

Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo presepe dal significato più intenso e commovente:

Vincenzo Perrotta

Domenico Belpulsi

Giuseppe Di Maio

Leo Ciavarella

Modesto Garofalo

Paolo De Dominicis

Leo Verlengia

Enrico Mangiarape

Giorgio Tirabasso

Mario Di Benedetto

Antonio Raimondo

Antonella Aquilante

Leontina Di Iorio

MariaGiovanna Belpulsi

Cesare D'Adderio

Rosaria Occhionero».

Buone feste a tutti.